テスラは2023年に「モデル3」の刷新を図り、ウィンカーのレバーをボタンに置き換えました。この変更が不評だったためか、2025年9月にウィンカーレバーだけを新しく発売することが分かりました。Model 3 方向盘转向信号拨杆改装https://shop.tesla.cn/product/model-3-turn-stalk-retrofitTesla will sell you back the turn signal stalk it removed from the Model 3 | The Vergehttps://www.theverge.com/tesl