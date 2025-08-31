自宅内の工房で木彫り作品を作るキボリノコンノさん＝2025年7月15日、浜松市目玉焼きやトースト、たい焼き、みかん―。木彫りアーティストのキボリノコンノさん（36）＝浜松市＝が、食べられそうで食べられない作品を生み出し、交流サイト（SNS）を中心に話題を集めている。公務員から転身し、これまで200種類以上の「木製食品」を作成。全国で展示会を開き、多くの人の目を惑わせている。コンノさんは昔からサプライズ好きだっ