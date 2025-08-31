新浜レオン 歌手の新浜レオンが、8月31日放送の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（第33回）に江戸浄瑠璃の流派のひとつ、富本節の全盛期を支えた富本斎宮太夫役として初出演する。新浜は2019年リリースの「離さない 離さない」でデビュー以来、甘く力強い歌声と端正なルックスで多くのファンを魅了し、昨年は念願の「NHK紅白歌合戦」初出場も果たした。初めての大河ドラマ出演という快挙は、自身に大きな