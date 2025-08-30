飛行機に乗ると鼻や頭がズキズキ……。そんな経験はありませんか？ これは気圧の変化による耳や副鼻腔のトラブルが原因ですが、ちょっとした工夫で予防や軽減ができるそうです。今回は、飛行機に搭乗した際に起こるトラブルの対処法について、「目黒本町耳鼻咽喉科」の小松粼先生に解説していただきました。 監修医師：小松粼 敏光（目黒本町耳鼻咽喉科） 昭和医科大学医学部卒業、昭和医科大学大学院医学研究科