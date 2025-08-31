½÷Í¥¤Î°ËÆ£º»è½¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÃæÂ¼¥¢¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡¦¶Ì°æ»í¿¥¡Ê30ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¡¦ºæ¾®½Õ¡Ê31ºÐ¡Ë¡¢°ËÆ£¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤¬¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£Á´°÷¤¬30Âå¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Ì°æ¤Ï¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¿Ç¯Îð¤Î»Ñ¤Ê¤Î¤«¡¢Á´Á³°ã¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¡£¤³¤ì¤Ë°ËÆ£