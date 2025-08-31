ものまね芸人コロッケ（65）が、デビュー45周年を迎えている。9月20日に初日を迎える東京・明治座公演「大逆転！戦国武将誉賑（せんごくかーにばる）」では、松平健（71）久本雅美（67）檀れい（54）と“4人座長”を務め、豊臣秀吉を演じる。ものまねレパートリー1000人以上、今年2月に変形性膝関節症のため両膝に人工関節を入れる手術を受けた。ものまね界のレジェンドに聞いてみた。【小谷野俊哉】★松平健、久本雅美、檀れいと