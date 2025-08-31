◆米大リーグメッツ―マーリンズ（３０日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）昨オフ、ドジャース・大谷翔平選手を上回る１５年総額７億６５００万ドル（約１１０２億円）の契約を結んだメッツのフアン・ソト外野手が３０日（日本時間３１日）、本拠のマーリンズ戦で今季５度目のマルチ本塁打となる３４、３５号を放った。前日、７試合ぶりの３３号２ランを放ったソト。２四死球で迎えた４回２死走者なしの場