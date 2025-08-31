◆米大リーグドジャース―ダイヤモンドバックス（３０日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）、本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。５戦ぶりの４６号が出れば、５４本塁打を放った昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。試合前にはロバーツ監督が取材に応じ、２連勝がかかる大谷の次回登板について