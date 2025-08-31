2006年、日本人選手として初のワールドシリーズ制覇を経験した田口壮photo by Getty ImagesMLBのサムライたち〜大谷翔平につながる道連載06：田口 壮届かぬ世界と思われていたメジャーリーグに飛び込み、既成概念を打ち破ってきたサムライたち。果敢なチャレンジの軌跡は今もなお、脈々と受け継がれている。MLBの歴史に確かな足跡を残した日本人メジャーリーガーを綴る今連載。第６回は、２度のワールドシリーズ制覇を経験した田