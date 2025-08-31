ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、Jリーグの試合が行われるスタジアムにて、キッチンカーで働いてみた。そこでは素敵な店長さんとの出会いがあった。（ライターみやーんZZ）キッチンカーでスキマバイト！今日のミッションは3つ氷河期世代の40代おじさんである僕が去年、突如ハマったスキマバイト。今回はJリーグの試合でキッチンカー