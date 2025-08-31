現在放送中の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』(NHK総合 毎週日曜20:00〜ほか)では、多くの芸人が出演し話題に。8月31日放送の第33回には有吉弘行が出演する。制作統括の藤並英樹チーフ・プロデューサーに、芸人をはじめとする多彩なゲストの起用の狙いを聞いた。『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』服部半蔵役の有吉弘行江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上が