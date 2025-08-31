7月にスタートした“夏ドラマ”の数々もそろそろ中盤戦に差しかかっている。今回クランクイン！では「2025年7月期ドラマで『演技が光っている主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『舟を編む〜私、辞書つくります〜』（NHK）で、主人公の編集者・岸辺みどり役を演じた池田エライザだった。【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5今回の結果は、クランクイン！が2025年8月21