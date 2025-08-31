今回は、社長の娘が、ひそかに男性社員に狙われていた話を紹介します。次期社長になってやる…「俺が働く会社に、社長の娘が社員としているんですが、『社長の娘と結婚して、次期社長を狙おう』と思い、作戦をたてることに。社長の娘は世間知らずのお嬢さまで、30歳になるのに男性経験はなさそうで……。『こんな女、チョロすぎる……』と思いましたね。そしてある日、俺は社内で社長の娘にわざとぶつかり、社長の娘は手に持ってい