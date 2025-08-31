夜になっても暑すぎる日が続くこの夏。エアコンのきいた部屋でドラマを楽しむ夜は、酷暑を忘れさせてくれるひとときだ。クランクイン！では「2025年7月期ドラマで演技が光っている主演俳優は？」と題したアンケートを実施。第1位は、日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）で主演を飾っている松本潤だった。【写真】2025年夏ドラマ「演技が光っている主演俳優」ランキングを写真で見る今回の結果は、クランクイン！が2025年8月21