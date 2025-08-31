脚本家の三谷幸喜氏が３０日、司会を務めるＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・午後１０時）に生出演。自身も書き続ける「物語」のテーマについて持論を展開する一幕があった。この日の番組冒頭、ともに司会を務める安住紳一郎アナウンサーが「夏休みももう少し。読書感想文がまだという人に朗報です。脚本家の三谷幸喜さんからアドバイスがあります。（以前、同じテーマで）三谷さんはあらすじを書か