◆サッカー◇高円宮杯プレミアリーグＷＥＳＴ第８節福岡Ｕー１８２−１静岡学園（３０日・Ｊステップ）１０位の静岡学園は最下位の福岡Ｕ―１８に１―２で競り負けた。０―１で折り返した後半の２４分にプレミア初出場のＭＦ落合咲蔵（さくぞう、３年）が同点ゴールを決めたが、同３６分に失点した。５月に予定されていた試合が悪天候で延期されていたもので、静学は前半１１戦を終えて１勝５分け５敗となった。静学は７