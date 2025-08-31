NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï30Æü¡¢Íâ31Æü¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤òÈ¯É½¡£DeNA¤ÏÆ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬ÆüËÜµå³¦Éüµ¢¸å2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Þ¤Çºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¤Ï2023Ç¯¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éDeNA¤Ë²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÌîµå³¦Éüµ¢¸å¡¢17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç½éÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢5²ó86µå¤òÅê¤²¡¢5Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤È¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¾¡Íø¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÏÃæÆü¤¬¥¹¥¿¥á¥óÂÇ¼Ô9¿Í¤ò