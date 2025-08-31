9月のスタートも猛暑となりそうです。9月1日(月)と2日(火)は東京都心や名古屋市、大阪市、福岡市など広く猛暑日(最高気温35℃以上)が続くでしょう。特に2日(火)は前橋市や熊谷市などでは40℃に迫る暑さとなりそうです。熱中症に警戒が必要です。今週半ばには広く雨が降り、猛烈な暑さは和らぐでしょう。台風のたまごともいえる熱帯低気圧の動向にも注意が必要です。9月1週目は広く雨が降る日も台風のたまごにも注意9月1日(月)か