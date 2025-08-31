米女子ゴルフFM選手権米女子ゴルフのFM選手権は現地29日、マサチューセッツ州ノートンのTPCボストン（6533ヤード、パー72）で第2ラウンドが行われた。雷雨による中断もあり日没サスペンデッドとなる中、岩井明愛、千怜（ともにHonda）の姉妹の神対応と、ファンの少女の喜びぶりが話題となっている。第1ラウンドに続いて、この日も同組だった双子の岩井姉妹。グリーンのシャツにブラックのパンツという“お揃いコーデ”でプレー