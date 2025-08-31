前編記事『再就職先で会社の先輩OBにイジメられる…「暇」を持てあました定年おじさんたちの悲劇』より続く。会社への「復讐」を思いつくCASE３：パワハラで転落し、転職にも失敗中堅メーカー・元事業本部長（64歳）「まさか私が部下からパワハラで訴えられるとは……。手塩にかけて育て、部長昇進も後押しした部下だったのに」こう言って嗚咽を漏らしたのは、浜中徹治さん（仮名）。事業本部長としての任務を着実にこなし、執行役