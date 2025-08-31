女優飯島直子（57）が30日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）にゲスト出演。かつて芸能活動が嫌だったとぶっちゃけ告白した。飯島は20歳でモデルとして芸能界デビュー。歌手、タレント、女優として幅広く活躍した。ただ、当時葛藤を抱えていたといい、MCの極楽とんぼ加藤浩次から「当時芸能界とかモデルの仕事に興味あったんですか？」と聞かれると、「芸能界はなかったです」ときっぱり答えた。ただモデル