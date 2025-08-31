数々の記録を打ち立ててきた大谷が挑む大記録に注目だ(C)Getty ImagesMLB公式サイトは30日、「9つの注目すべき成績」と題した特集を掲載した。レギュラーシーズンも残り30試合を切り、いよいよ最後の月である9月が始まる。注目の成績のトップバッターとして紹介されたのが、ドジャース・大谷翔平の「400塁打」と「150得点」だ。【動画】まさか！？大谷翔平が敵ファンとハイタッチ…異例の行動に出る大谷は昨年、史上初の「50