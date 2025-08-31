ボン・ジョヴィのドラマー、ティコ・トーレスが、バンド「引退」の噂を否定、新曲に着手していることを示唆した。ネット上ではジョン・ボン・ジョヴィ率いるボン・ジョヴィが活動終了をしたという説が広まり、Ｘでは「＃ＴｈａｎｋＹｏｕＪｏｎ」というハッシュタグがトレンドになるほどとなっていたが、ティコはその事実を否定している。 【写真】「引退」の噂を否定したティコ・トーレス Ｘに投稿された