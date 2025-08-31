子供の学力を伸ばすにはどうすればいいのか。英オックスフォード大学などの名門大学に合格者を多数輩出している「ケイ・インターナショナルスクール東京」（東京都江東区）の小牧孝子理事長は「スマートフォンやパソコン、ゲーム機などのデジタル機器との向き合い方が重要だ。子供が集中せざるを得ない環境を作ることは欠かせない」という。国際教育評論家の村田学さんが取材した――（後編／全2回）。写真＝iStock.com／SDI Produ