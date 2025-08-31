¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#Mooove!¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦É±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¤¬¡¢28ÆüÈ¯Çä¤Î¥ª¡¼¥ë¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØENTAME 36¡î¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¿åÃå¥«¥Ã¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÉ±Ìî¤Ò¤Ê¤Î¡¢Çò¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§É÷¿åÃå¤Ç¡È¤ªÉ±ÍÍ»Ñ¡É¤ËÉ±Ìî¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç»£±Æ¡£½Å¸ü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢Çò¤Î¥Ó¥¹¥Á¥§É÷¿åÃå¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ó¤­¤ê¤Î¤ªÉ±ÍÍ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£16¥Ú¡¼¥¸¤Ë¡ÖÁÇËÑ¤µ¡×¤È¡Ö²Ú¤ä¤«¤µ¡×¤ÎÆóÌÌÀ­¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê