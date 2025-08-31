今年の夏は記録的猛暑や線状降水帯による大雨に世間の注目が集まったが、この先は台風による影響にも注意が必要だ。特に今年の10月は、秋雨前線と台風の影響が重なり、広範囲に大雨災害をもたらす恐れがある。最新データから、秋の台風リスクを専門的に読み解く。4月や5月に台風が来なかった要因今年は台風1号の発生が遅かった。5月まで発生ゼロで、6月11日にようやく台風1号が南シナ海で発生。1951年の統計開始以来、5番目の遅さ