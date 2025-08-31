女優飯島直子（57）が30日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）にゲスト出演。中学生時代「ヤンキー」だったことをあっさり認める一幕があった。MCの極楽とんぼ加藤浩次から「子供のころどうだったんですか？飯島さん」と聞かれると、飯島は「子供のころ内弁慶で、本当、しゃべれない。で、家ではうるさい…っていう感じで」と答えた。加藤が「で、中学校になってヤンキーになるんですか？」とぶつけると、飯