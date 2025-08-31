［J１第28節］横浜FC ０−０ 東京V／８月30日／ニッパツ三ツ沢球技場「いろんな感情があり、複雑な試合でもありました」横浜FCアカデミー出身で、2016年にトップ昇格後、７シーズンを過ごした思い入れのあるクラブ。そこから東京ヴェルディに移籍して３年目の齋藤功佑は、初の三ツ沢での古巣戦を終え、感慨深げにそう語った。横浜FC側のスタンドには、齋藤が在籍していた当時のグッズを持参している人もいた。古巣サポーターの