½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£¸ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Çò¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥µ¥ó¥À¥ë¤òÍú¤¤¤¿¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤ä¡¢ÈþÇØÃæ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í´Ö¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¹ü³Ê¤«¤é¤·¤ÆÈþ¿Í¡×¡ÖµÓ¤¬Ä¹¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÜÆÁÒ¤ÏÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¡Ê£³£¶¡Ë¤È£²£°£±£¶Ç¯¤Ë·ëº§¡££²¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£