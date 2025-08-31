この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、shu izumi(子どもの生活習慣研究者)(@shu_izumi1983)さんの5歳息子さんのかわいすぎるエピソードです。通信教育の付録で目覚まし時計をもらい、朝6時にセットして就寝したという息子さん。毎日6時前には起きているとのことで、目覚ましが鳴る前に起きるかと思いきや…。まさかの展開に思わず笑ってしまうはず。 ワクワクすると眠れなくなるのは大