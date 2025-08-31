現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、識者に連続インタビューを行った。青木理（あおき・おさむ）／1966年生まれ。ジャーナリスト。共同通信社記者を経てフリー。『日本会議の正体』『日本の公安警察』『安倍三代』他、著書多数「男系男子」へのこだわりで皇室を救えますか？そもそ