この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者のママは浪費家の親から車の修理代のため「10万円貸して」と言われたそう。前回も貸したことがあるそうで、これで2回目。貸すと癖になりそうで、さすがに今回は断ったそうですが、これでよかったのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。 浪費家の親から「10万円貸して」断ったけど… 浪費家の親から10万かしてと言われて断りました。 車の修理代だ