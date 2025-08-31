「20年越しの謎解きの総決算です。30年読み継がれる本にするべく書きました」（著者）『居るのはつらいよ』で紀伊國屋じんぶん大賞・大佛次郎論壇賞を受賞した臨床心理士の東畑開人さんが、自身の総決算として書き上げた現代新書『カウンセリングとは何か変化するということ』（9月18日発売）。これまで世に知られてこなかったカウンセリングの現場を社会にひらき、「なぜ心は変わるのか」という謎を解き明かした一冊です。家族