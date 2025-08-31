ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¾ì½ê¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÏ¿Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¿Í¤Ç¤â¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤±ÆÍÁ³¸«¤ë¤È¡¢¤É¤³¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£ÁáÂ®¥Ò¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡Q.¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¤É¤³¡©¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡¢¶áµ¦ÃÏÊý¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¸±¤·¤¤»³¡¹¤¬¤½¤Ó¤¨¤¿¤Ä¤³¤È¤Ç¤âÍ­Ì¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Þ¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢¤É¤³¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡© Answer½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.co