¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À 3-2 µð¿Í(30Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)ºå¿À¤Ï30Æü¡¢µð¿Í¤È¤Î1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¾¡Íø¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â¡Ö9¡×¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£5²ó80µå¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ8¡¢Ã¥»°¿¶7¡¢Í¿»Íµå1¡¢2¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿ÀèÈ¯¡¦郄¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÊÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤â¡ËÆâÌî¤Î´Ö¤òÈ´¤±