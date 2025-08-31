女優の加藤ローサ（４０）が２９日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「鹿児島。短い時間だったけどリフレッシュできました」とつづり、地元で気分転換したことを報告した。また、「まだ暗いうちから釣りへ大漁でした。焼肉なべしまの箸袋が桜島になるの図。マザルバカフェでランチしたりお土産買ったり本当はゴボウと鶏肉のバーガーがオススメだけど撮り忘れ」と記し、海や桜島、食事の様子などを投