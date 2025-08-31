2022年世界陸上、女子100メートル決勝を制し、喜ぶジャマイカのシェリーアン・フレーザープライス＝ユージン陸上女子100mで五輪と世界選手権を計7度制している38歳のシェリーアン・フレーザープライス（ジャマイカ）が30日までにオンライン取材に応じ、世界選手権東京大会に向け「最後の世界選手権をとても楽しみにしている。競技は引退するが、次の章の始まり。これからもトラック外の活動で影響を与え続けたい」と笑顔で話した