PGAツアーで欧州勢の優勝者が目立っている。 彼らの多くが、アメリカの大学ゴルフ部で腕を磨いた経験がある。 日本人選手もPGAツアーを目指す手段として、これからは、米国の大学でゴルフを経験する道があるのかもしれない ７試合を終えて米国勢は１人 ザ・アメリカン・エクスプレスで通算3勝目を達成したオーストラリア出身のセップ・ストラカ PGAツアーの2025年シーズンは2月