長崎市内のオランダ坂近くにあるカフェ＆バー「Carpe Diem Cafe」には、ひらがな一文字が名前の三毛の看板猫がいる。「つ」（メス、８歳）は、店主の水口知宏さん、ママの井上里実さん夫婦の飼い猫で、店ではお客さんのアイドル的存在だ。「つ」との出会いや、名前の意味、人気ぶりなどについて、二人に聞いた。 【写真】背中に小さなハートマークがある看板猫＊＊＊＊＊知宏さん８年前、自宅の庭に餌をもらいにやってきて