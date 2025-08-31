双子を妊娠中のタレント・中川翔子が世界的スターとの奇跡のショットを披露した中川は３１日までに自身のインスタグラムを更新。「わーーー！！信じられないミラクルが叶いました神ファンサ！！なんと！！ジャッキーチェン様にお会いできました！ジャッキーチェン様が！お腹撫（な）でてくださった！」と記し、世界的ヒットを記録した映画「ベスト・キッド」シリーズの最新作「ベスト・キッド：レジェンズ」の舞台あいさつ