◆高校野球秋季大会静岡県予選▽敗者復活戦島田工５―１遠江総合（３０日・磐田球場）敗者復活戦と上位決定戦の計１３試合が行われ、県大会に出場する４０校が出そろった。島田工は遠江総合に５―１で逆転勝利し、１９６２年の創部から６４年目で初の秋季県大会出場を決めた。今夏を経験した今村陽成投手、高塚誠翔主将（ともに２年）のバッテリーを中心に１失点での完投勝利を収めた。浜松商は湖西に８―１の８回コールド勝