◇ラグビーアサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２５日本５７―１５カナダ（３０日、ユアテックスタジアム仙台）１次リーグＢ組で、世界ランク１３位の日本が同２４位のカナダとの初戦に臨み、５７―１５で勝利した。ロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）が、戦後最年少となる２３歳４か月で代表主将デビュー。前半３８分に勝ち越しトライを挙げるなど、チームの計８トライでの大勝に貢献した。１