◇バドミントン世界選手権第６日（３０日、パリ）女子ダブルス準決勝が行われ、昨夏のパリ五輪銅メダルで世界ランク３位の志田千陽（２８）、松山奈未（２７）組＝再春館製薬所＝は、同２位のパーリー・タン、ムラリタラン・ティナア（マレーシア）組に１―２で逆転で敗れた。今大会限りでペアを解消するため最後の試合となり、メダルは銅で確定した。＊＊＊＊＊１歳違いのシダマツは志田が秋田、松山が福岡出身。性格も「