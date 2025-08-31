戦後80年となることし、「いま伝えたい、私の戦争」と題して、今を戦前にさせないための“メッセージ”を届けます。長崎で被爆した85歳の女性は、福岡で40年以上、語り部を続けています。被爆者が減りゆく今、その歩みを支える信念に迫ります。 ■吉崎幸恵さん（85）「思い出すね。光しか見ていない。光と、倒れてきたところ。サイレン鳴らないから。」8月9日、福岡市の自宅で祈りをささげていたのは、吉崎幸恵さん（85）