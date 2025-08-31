¡ü¹¾¸Í¤Î»ÔÃæ¤ËÖð¤ò·Ç¤²¤¿°ìÃÄ ¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬Ê¬¤«¤ë»ëÄ°¥Ç¡¼¥¿¤òÆÈ¼«¤Ë¼èÆÀ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ëREVISIO¤Ç¤Ï¡¢24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(Áí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á ¤Û¤«)¤ÎÂè32ÏÃ¡Ö¿·Ç·½õ¤ÎµÁ¡×¤Î»ëÄ°Ê¬ÀÏ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£²£ÉÍÎ®À±¡á¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡ÙÂè32ÏÃ¤è¤ê(C)NHK¡û¡ÖÀ¤¤òÀµ¤µ¤ó¤È¤·¤Æ²æ¡¹¡¢ÂÇ¤Á¤³¤ï¤¹¤Ù¤·¡×ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï20»þ43Ê¬¤Ç¡¢ÃíÌÜÅÙ76.0¡ó¡£¾®ÅÄ¿·Ç·½õ(