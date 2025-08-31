2025年8月28日、中国メディアの澎湃新聞は、日本製鉄が中国の製鉄会社が束になってもかなわないほどの利益を出している理由について考察する記事を掲載した。記事は、日本製鉄の24年4〜12月期の純利益（約3620億円）が中国の鉄鋼上位4社（宝鋼、中信特鋼、南鋼、華菱鋼鉄）の24年の年間純利益の合計の約167億元（約3400億円）を合計しても及ばなかったことを紹介。生産量では中国企業が世界の鉄鋼生産量トップ10の六つを占めるとい