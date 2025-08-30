肝臓は沈黙の臓器と呼ばれ、症状が現れにくいぶん、知らず知らずのうちに負担をかけてしまうことも少なくありません。中でも注意したいのが、日常の食事に潜むリスク。アルコールや糖質、脂質の過剰摂取は、肝臓に中性脂肪を蓄積させ、脂肪肝や肝機能の低下を引き起こす原因になります。管理栄養士の成松さんに、肝臓の健康を守るために知っておきたい食事のポイントについて伺いました。 監修管理栄養士：成松 由佳（