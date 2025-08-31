能登半島地震の被災地でも活用された簡易住宅の「インスタントハウス」。さらに多くの人に届けられるよう進化しています。使われていたのは廃棄される「食品」でした。 【写真を見る】廃棄食品が“家”になる!? 被災地で活用された簡易住宅｢インスタントハウス｣が進化 ヒントは和菓子に? （桜沢信司気象予報士 名古屋・昭和区）「名古屋工業大学にやってきました。敷地内に、校舎とはちょっと違った雰囲気の建物が…これが