サムスンの次期フラッグシップ最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」は、バッテリー容量が前モデルS25 Ultraの5000mAhから増量されるとの噂が以前からありました。 しかし、結局は据え置きとなる可能性が高いようです。 ↑バッテリーが増量しなくてもガッカリしないで。 サムスン製品情報サイト・Sammobileが中国品質認証センター（CQC）から入手した書類によれば、モデル番号「EB-BS948ABY」のバッテリーが新型スマートフォ