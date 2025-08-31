パキスタンのケウラ塩鉱山の坑道＝2025年7月（共同）薄暗い坑道のごつごつした天井や壁はピンクに輝いていた。パキスタン中部パンジャブ州ケウラには世界で2番目に大きいとされる岩塩鉱山があり「ピンクソルト」の一大産地となっている。大阪・関西万博でもパキスタンは「一粒の塩の中の宇宙」をテーマにピンクソルトを展示。日本での販路拡大を目指す。（共同通信イスラマバード支局＝和田真人）首都イスラマバードから南に約